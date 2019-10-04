男14天酒駕3次 法官併判1年2月、可易科罰金42萬元

2019-10-04 21:06

〔記者張文川／台北報導〕新北市新店區60歲張姓男子，有多次酒駕前科，竟然罰不怕，愈喝愈愛開車，今年6月至7月間短短14天內，竟然連續3度被逮到酒後駕駛小貨車，檢察官併案起訴，並建議法官是否依最新的大法官解釋從重處罰張男；但台北地院審理後並未格外加重，將3次罪行各判刑6月，合併應執行1年2月刑期，原則上只要他繳納易科罰金42萬元，就可免入獄。可上訴。

判決指出，張男有多次酒駕前科，近年就有2015年被基隆地院判刑4月，2018年又被士林地院判刑5月，卻不知警惕，反而變本加厲，今年6、7月間，張男連續3度酒駕被逮，6月22日上午他在新店青峰路的親戚住處飲酒後，下午1點多酒駕開自小貨車上路被警查獲，酒測值達0.31毫克。

7月1日下午4點，他在家裡喝酒後，當晚11時再次酒駕上路，又被警方查獲，酒精濃度高達1.04毫克，再次移送法辦。

沒想到檢察官還沒結案，7月5日下午4點多，張男又酒後駕車，在新店北宜路2段、中生路口，再次被警察攔檢，查獲酒駕，酒測值0.49，再次被送辦。

北檢檢察官3案合併起訴，起訴書中強調，張男一犯再犯，建議法官依最新的大法官釋憲案第775號對於「累犯」的解釋意旨，裁量加重張的公共危險最低本刑。

但法官法官審酌張的生活狀況、經濟能力、智識程度，以及坦認犯行的犯後態度，以及這3次酒駕對社會造成的危害程度，3罪各判刑6月，皆可易科罰金，合併應執行1年2月，每日刑期可易科1000元罰金，張男只要繳納42萬元，即可不須入獄。不過，執行檢察官有權評估後決定是否准許讓他易科罰金。

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