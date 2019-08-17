吃大量檳榔會酒測超標？ 醫師和檳榔業者這麼說

2019-08-17 00:24

〔記者王俊忠／台南報導〕有酒駕前科的翁姓男子，2018年9月中旬涉喝酒後開吊車當天下午在南市街頭追撞停在路邊3輛車，警方到場為翁酒測值達0.31超標。翁男辯稱沒有喝酒，當天上午直到車禍酒測前共吃了逾200顆含酒精成分的檳榔。一審以警方未告知翁男可漱口或距飲用酒、類似物15分鐘後再酒測，口中可能殘存酒精成分超標，判翁無罪；但二審推翻一審見解，改判翁5個月徒刑。

吃大量檳榔會酒測超標？台南市立安南醫院家醫科主治醫師蔡忠紘與檳榔業者表示，一般檳榔會在添加物的白灰裡摻入酒類調味，多會陳放一段時間才販售供人食用；但蔡醫師說，也有業者會在包檳榔時才在白灰加入酒類，短時間內賣出，如嚼食這類含酒精成分的大量檳榔，體內酒精值可能會升高。

在台南市區健康路經營檳榔攤的郭小姐說，據她了解，包在檳榔裡的食用白灰，業者會用高粱、米酒之類的酒混合浸泡一段時間後再對外銷售，說這麼做、吃在嘴裡，較不會傷及口腔。

蔡忠紘醫師也說，他瞭解屬添加物的白灰是會用一定比例的酒類摻入做調味，固然一般是會陳放一段時間再出售；但也有業者會在包檳榔時才在白灰加入酒類，如短時間內即賣出，紅唇族吃下大量這種檳榔，效果可能與吃含酒精的燒酒雞、薑母鴨一樣，體內酒精值會升高。

台南高分院調查翁男酒駕案時，執行酒測警員告訴法官「自己之前也吃檳榔，1天約吃150顆，服勤前都會做酒測，自己都符合標準，沒發現有酒精反應」。警員也說，聽檳榔業者說過會在石灰加高粱酒以增加風味，約1公斤石灰加10到15CC的高粱酒，熬製需半年，1公斤石灰可做約1萬顆檳榔，所以檳榔含酒精量應很低。

1位石灰供應商接受警方查訪時表示，200台斤石灰會加8瓶600CC的公賣局料理米酒（1瓶酒精濃度8％），攪拌後要陳放半年左右才可以提供食用，屆時酒精早已揮發了！另有5家檳榔業者告訴警方，包製檳榔時不會添加酒精，嚼檳榔不會超過酒測標準。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法