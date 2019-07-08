春酒後回家睡9小時還是超標 他的代價是這樣...

2019-07-08 18:41

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓民眾今年2月喝完春酒、返家休息9個小時後騎車上路，酒測值仍有0.62毫克，陳某除了被依公共危險罪判刑3月，緩刑2年，支付國庫6萬元外，還被處以7500元罰鍰，吊扣駕照12月，陳某提出行政訴訟喊冤不知自己酒測值仍這麼高，請法院給予機會，新北地院審理後以原處分適法有據，且警員舉發亦無違法或不當判陳某敗訴。

今年2月15日上午8時許，陳某騎車行經新北市中和區新福和街、枋寮街口時被警方攔下，因臉色紅潤面且散發酒氣，接受酒測，其吐氣酒精濃度仍高達每公升0.62毫克，已逾法定每公升0.15毫克，刑事部分，法院依公共危險罪，判陳某3個月徒刑，緩刑2年，並應向國庫支付6萬元。

新北市政府交通事件裁決處扣除支付國庫的6萬元後，再裁處7500元罰鍰，吊扣駕照12個月，並應參加道路交通安全講習。

陳某提出行政訴訟指，喝完春酒回家已睡了9個小時，隔天起床不覺得頭暈，身體亦無異狀，才騎車上班，怎知酒測值仍這麼高，自己非常訝異，後來看醫生才知肝功能及代謝不好，早知有此問題一定不會喝酒，請給予機會，為了小孩及生活，絕不容許自己再犯錯。

法官審理後認為，裁決處依行政罰法扣除支付國庫6萬元後，處以7500元罰鍰等處分，適法有據，且陳某飲酒結束至實施酒測時間已超過15分鐘，員警並提供水給予漱口，酒精測試器亦在經濟部標準檢驗局檢定合格的擔保期限內，測定值具公信力，員警依此數值舉發，並無違法或不當。

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