酒駕累犯被罰9萬 因警方拿不出「這東西」法官判免罰

2019-06-29 23:20

〔記者林嘉東／基隆報導〕蔡姓男子遭警方攔查，因累犯遭罰款9萬、吊照。蔡不服提告，警察未給他礦泉水漱口，也未全程錄影蒐證。基隆地院要求警方提供證據佐證，警方卻以密錄器記憶卡滿了，檔案遭覆蓋，無法提供，法官據此認定警員執行酒測違反正當法律程序，判決撤銷原處分，蔡不用受罰。

判決指出，蔡姓男子去年4月某日傍晚5點，騎機車行經基隆市行經基隆市七堵區千祥橋、堵南街口時，被警方攔查酒測，酒測值為0.19毫克，當場收到罰單；蔡向台北市交通事件裁決處申訴，交裁處認定他確實酒駕，並以他5年內二度酒駕，裁罰9萬元、吊銷駕駛執照，並應接受道路交通安全講習。

蔡不服提告指，警方當時未給礦泉水漱口，等酒測器到的時候拿杯水給他喝，喝完水也未讓他休息15分鐘直接酒測，他接受酒測過程，警方也未依交通法規規定全程錄影。

取締警方解釋，警方當場有給蔡礦泉水漱口，並休息15分鐘後始實施酒測，執行酒測過程皆依法定程序處理，唯現場蒐證使用的密錄器因記憶卡滿了，檔案已遭覆蓋，所以無法提供。

判決指出，為避免發生酒測程序之爭執與爭議，違反道路交通事件統一裁罰基準及處理細則第19之2條明定，警員執行酒測時應全程錄影蒐證。

警方無法提供蒐證影像，佐證確實有全程連續錄影，法院自無從審究警方的酒測程序是否符合正當程序，據此認定警員執行酒測違反正當法律程序，因此判決撤銷原處分，蔡不用受罰。

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