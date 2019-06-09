關不怕？ 曾2度酒駕入獄 男子在住家附近又被查獲酒駕

2019-06-09 19:53

〔記者楊國文／台北報導〕曾2度酒駕被判刑入獄的葉姓男子，前年喝酒到晨3時就寢，下午睡醒後，不知全身尚有酒味，即騎車到50公尺外的派出所拿政府文書，卻因機車缺少一只後照鏡遭警攔查，又對他進行酒測，測得酒測值0.47毫克，將他移送法辦；高等法院依酒駕的公共危險罪判葉男1年徒刑，並考量他已酗酒成癮，且有再犯之虞，命令他刑前須接受強制戒治酒癮10月。

判決指出，葉男於2017年9月16日凌晨1時至3時許，在台北市住處飲用米酒後才就寢，同日下午3時，仍騎普通重型機車至離家不遠的內湖分局康寧派出所領取寄存文書後，接著騎機車回家。

沒想到，葉男因機車右方缺少1面後照鏡而被警攔查，李姓女警查覺其身上有酒味，對他進行酒精濃度測試，測得酒測值為0.47毫克，將他移送法辦。檢方訊後將他依公共危險署起訴。

庭訊時，葉男否認酒駕犯罪，辯稱睡前有喝一點酒，睡到下午3、4點時，看到1張派出所招領單，認為酒精程度應該不會超過標準才騎車，且派出所離他家約50公尺而已，才騎車過去派出所拿招領單。

高等法院查出，葉男已有多次酒駕前科，明知案發當天喝酒直到凌晨3時許，仍騎機車外出，遭警方以酒精濃度測試器測得其酒測值高達0.47毫克，其觸犯公共危險罪事證明確。

高院指出，葉男曾2度酒駕，分別被判刑1年2月、1年徒刑，最後被裁定應合併執行刑2年確定，3年前獲縮刑假釋出監並付保護管束，卻不知悔改，此次仍酒駕被測值酒測值達0.47毫克，犯後仍否認犯行，檢方求刑1年屬適當之刑，因此判他1年徒刑。此外，考量葉男已酗酒成癮，並有再犯之虞，因此有戒治必要，命令他刑前須接受強制戒治酒癮10月。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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