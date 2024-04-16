毒蟲違停爭牛肉湯哪間好 警搜出6包安毒

警方在兩人車內發現毒品。（民眾提供）

2024/04/16 17:29

〔記者王捷／台南報導〕李姓男子不知道獲得米其林必比登的康樂街牛肉湯已經歇業，不聽在地人羅姓友人勸阻，從高雄殺來台南執意要吃，到了店門口發現永久停業才死心，李男因此在路上違停，找他間牛肉湯店，兩人還在車上為了哪間牛肉湯好喝有點爭執，結果被警方盤查搜出K他命殘渣外還有安非他命6包。

李男16日凌晨開著租來汽車，從高雄到永康區訪羅男，見天色已亮就相約喝牛肉湯，李男不顧羅男勸阻，執意要去康樂街牛肉湯，該店成立於1993年，曾獲米其林必比登推薦，精心熬煮的湯頭與美味牛肉深受老饕喜愛，卻在4月11日晚間無預警宣布永久停業。

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不料李男抵達後，才發現羅男說得對，因此李男違停在路邊用手機找牛肉湯店，但是羅男都覺得李男選的牛肉湯不好喝，兩人在車上還有點爭執，引起巡邏的海安所副所長高德陵注意，上前攔查盤檢逐步查獲大批毒品。

警方除在駕駛座中央扶手處發現有吸食毒品K他命殘渣外，在中央扶手置物箱內還有安非他命6包，因此當場將李、羅兩人帶回，雖然兩人在現場都不承認毒品是誰的，但兩人尿液都有毒品反應，因此訊後將羅、李移送法辦。

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警方在兩人車內發現毒品。（民眾提供）

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