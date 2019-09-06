影片曝光！2警臨檢遭衝撞受傷 肇事男稱近視雷射後畏光

2019-09-06 16:27

〔記者黃美珠／湖口報導〕新竹縣新湖警分局昨晚擴大臨檢，所轄的新工、山崎2派出所警員李俊樑、楊明翰混合編組安排在新豐鄉建興路2段、忠信街口的路檢點，不料在9點半左右，遭56歲林姓男子衝撞受傷。林男經酒測並無酒駕情形，他聲稱是因重度近視經雷射手術後畏光所致的不慎意外，對於2名員警全身多處擦挫傷，李俊樑還因此下巴縫了2針，他感到非常抱歉，受傷員警目前暫時不考慮提告。

據了解，山崎所警員楊明翰傷勢在左腳，單純挫傷幸未骨折，新工所警員李俊樑傷在頭部、腰部、手部以及腰部，其中下巴縫了2針，也幸運沒有骨折的傷害。

警方調查發現，肇事的林男因嚴重近視及雷射後有畏光現象，視力不良，又沒有注意到車前道路狀況才釀禍，酒測並無酒精反應。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山說，原則上，現在的雷射技術不太會讓患者產生畏光的現象，除非當事人的近視度數真的很深、很嚴重。如果雷射後真的有畏光的狀況，他建議這類的患者在雷射手術後1個月內不要自行開車或騎車，後續門診追蹤，比較能確保用路安全。

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