南市警長剛上任 鐵腕臨檢舞廳 美腿舞姐排排站

2019-07-28 00:29

〔記者王捷／台南報導〕南市警局周幼偉這個月新上任，今天首次主持擴大臨檢，警方大陣仗到市區舞廳鐵腕擴臨，舞廳一亮燈亮燈、一群舞廳小姐排排站，警員穿梭美腿林查驗證件，有小姐看到亮燈，不曉得是否光太亮，急忙拿起粉餅補妝，但沒有出現非法情事。周幼偉說，行政院多次強調要注意特種行業不能出現打架、販毒等情況，他強調若店家放任違法事件，警方絕對會有強勢作為。

警大48期的周幼偉，與台南的淵源他在刑事局期間曾入駐台南偵辦陳水扁319槍擊案，今天晚間，他在勤前教時強調，他要求基層警員延續南警不吃案的精神，有詳細的犯罪統計，在大數據分析後，才能得到有效的結果做有效決策。

另外，周幼偉計畫的另一項統計數據，是希望能統計案件在移送後，起訴與不起訴的數據，他認為，如果起訴案件多，代表警方在值勤技巧與績效能夠兼顧，若不起訴案件太多，應該要回歸檢討偵辦案件的技巧。

周幼偉上任期間，正好在執行青春專案，今天到市區的舞廳臨檢，一群小姐露出一雙雙美腿，警員則全副武裝穿梭在其間，畫面衝突性十足。

周幼偉認為，這次臨檢是配合青春專案、肅槍掃毒、防治危駕，他也要求各分局，一旦在特殊行業發生案件，一定要了解背後的動機與人際關係，附加效果是能了解特殊店家背後是否有相關的勢力，引誘青少年消費或是工作，同時也強調，特殊行業若有案件警方一定會有強制作為。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法