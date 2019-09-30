騙子上車恫嚇女網友「要亂到離婚」 人妻慘遭二度性侵

2019-09-30 00:25

〔記者王俊忠／台南報導〕楊姓男子經網路遊戲認識在醫院工作的已婚女網友小美，某晚楊男到醫院找小美並設法欺騙、坐上小美車後，對女方嗆說「如不跟我開房間，會亂到你離婚」，小美擔心楊男會把他們兩人曖昧對話內容傳給她先生，不得已只好開車到摩鐵，在摩鐵房間內兩度遭楊男伸狼爪性侵。

案發後，小美向警方報案、揪出這匹網狼。由於楊男犯後已向小美道歉、分期給付賠償金，雖切結不再接近騷擾小美及其家人，後來楊男仍以通訊軟體多次與女方聯繫。台南高分院依強制性侵罪判楊男2年有期徒刑、緩刑4年，緩刑期間須保護管束，如楊男違反緩刑相關條件、情節重大，法院得宣告撤銷緩刑。

判決指出，從事倉管工作的楊男於2017年3月間經由手機網遊結識小美，但雙方一直未見過面，直到同年6月8日凌晨零時許，楊男未先告知女方、逕行到小美上班的醫院並透過line表明要與她見面，小美感到訝異、仍與楊男見面，但跟楊說已很累了、想回家休息，不過可先開車載楊男到南市新營區搭客運離開。

途中，楊男一再拒絕下車並要求小美與他交往，小美回說已很疲累、希望先回家休息，楊仍不願下車，小美把車開到1號國道永康交流道，楊男才下車、但擋在女方車前。當時，南市永康員警巡邏經過、見兩人爭執未平，即帶兩人到派出所協談，只是協談不成，小美先開車離開。

稍後離開警所的楊男又以line聯絡小美表明希望和談、請女方再給他1次機會，小美誤以為楊態度好轉、可好好溝通，再讓楊上車。不料楊上車後狼性大發、先拿手機打開臉書、點選小美丈夫的訊息頁面，並向小美恫稱「如不跟我開房間，會亂到你離婚，我就是要你，如不配合，自己想好後面的路」。

小美擔心楊男把彼此內容曖昧的通訊對話傳給她丈夫，為求息事寧人，只好把車子開到南市1家汽車旅館，同日凌晨5點半許進房間後，楊男即強拉女方親吻、推到床上，不顧女方哭訴「不要、不要這樣」，強脫女方衣褲、性侵到射精。

待小美到浴室沖洗穿妥衣物後，楊男再萌淫念、2度強脫女方衣物，不顧女方崩潰大哭，再對女方性侵得逞，但這次射精到小美的肚子上。回家後的小美心緒難平，在6月9日下午告知友人此事，並由友人陪同向警方報案、揪出這匹不肖的網狼！

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