嫩女友嫌年紀大又碎碎唸想分手 男一通簡訊想挽回變性侵鐵證

性侵示意圖

2019-09-04 09:20

［記者楊政郡／台中報導］33歲廖男與16歲「芃芃」（化名）去年經網路認識而同居，3個月後「芃芃」認為廖年紀太大且愛碎碎唸提出分手，廖挽回無效竟強制性侵，女孩原想隱忍，廖男自己傳簡訊給女孩阿姨「報案說我誘拐未成年少女吧！我強上她了，快點告我吧！」，話說出去收不回來，女孩提告後廖男在偵查及法庭上否認性侵，都不被採信，台中地院依強制性交罪判3年4月徒刑。

台中地院判決書指出，廖男與芃芃去年元月底認識後，2月中旬還開始同居，但同年5月下旬芃芃就想搬走了，回去與父親、阿姨、兩個妹妹同住，6月中旬廖還是想挽回，把芃芃載回烏日區住處談判，芃芃直說「兩人年紀差距太大及不喜歡他碎碎唸的個性」。

廖說人家祖孫戀都可以，你怎麼不行，見難以挽回，竟強壓芃芃在床上性侵得逞。

積極想挽回芃芃無果，同年7月11日、12日分別傳簡訊「我沒讓她幸福，包括那天在我家談的時候我強上了她（指芃芃）想挽回她，不過要告隨便你們」、「我強上她了，快點告我吧！我想一次解決了」等語給芃芃阿姨。阿姨詢問芃芃才說出上情，並帶她提告。

廖矢口否認犯行，辯稱當天只有擁抱及親吻，沒有發生性行為，他傳那些簡訊說「強上芃芃」等，是因阿姨都不處理他們感情的事，他很生氣，想激怒阿姨，且阿姨還欠他5萬元。廖某辯護人亦稱：兩人談判分手，但並未真正分手，還持續有接觸，廖還提供零用錢。

據芃芃供稱，廖說年紀大為何不行，別人就祖孫戀，為何她不能接受，她當時坐床上蓋著棉披抽煙，並重置手機，手機是交往時廖買給她的，廖突然身體壓過來，身體太重她推不開，強行脫衣，強吻左胸，接著就摸她的下體，性侵得逞，廖說讓她跟前幾任一樣懷孕，然後只能嫁給他，整個過程約半小時，她從頭到尾說不要，一直要推開他，但此事她隱忍特地不去講，不知為何廖還硬要跟阿姨講。

法官認為，從案件曝光過程及芃芃心態，遭性侵後，原打算漸漸疏離即可，甚至一度心軟，不打算提告，但廖透過父親及阿姨持續關說、施壓，直到廖自己傳出簡訊案情才曝光，廖某只是事後卸責之詞，不足採信。

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