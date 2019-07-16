「不啪啪就叫鬼抓妳」 女控同居男友硬上

2019-07-16 18:25

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名有輕度身智能障礙的女子小恩（化名），指控林姓同居男友偷拍她裸照，並以此威脅與他嘿咻，不從就要殺她、叫鬼抓她；小恩另控陳姓男子以提供食物為由，引誘她至住處性侵得逞，怒告兩人涉妨害秘密、強制性交罪，但新北地檢署開庭時，小恩卻翻供並撤告，檢方因此將林男、陳男不起訴。

小恩指控，今年4月9日晚間11時許，林男持偷拍裸照，威脅與他發生性行為，不然就散布裸照、殺害她及使用符咒叫鬼抓她，她迫於無奈不得不答應；同月11日，陳姓男子也以提供食物引誘她到其住處，再對她霸王硬上弓，提告林男涉妨害秘密，林男、陳男涉乘機性交罪。

林男到案後供稱，與小恩2017年2月同居至去年4月，平均一次發生4、5次性行為，都有經小恩同意，現在小恩又回到他身邊，不知道她有輕度智能障礙，並否認偷拍裸照。

陳男則說，2016年在公園認識小恩，2018年間小恩向他借錢，他回：「沒錢」，小恩主動提性交易，後來兩人發生兩次性交易，一次他給1千元、一次給500元，否認4月11日有以食物引誘小恩回住處。

小恩庭訊時則推翻警詢指控，改口稱林男未強迫她，裸照也是經她同意拍攝的，跟陳男則是性交易，並當庭撤告。

檢方認為，本案可能是情侶或性交易溝通不良衍生的糾紛，與刑法無涉，加上小恩撤告，因此予林、陳男不起訴。

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