好險！老婦180萬棺材本差點被詐走 回頭逮到4騙子

2019-09-28 08:32

〔記者謝介裕／南投報導〕螳螂捕蟬、黃雀在後﹗

南投1名田姓男子，打算從自己在台灣銀行的帳戶中臨櫃提領180萬元，但面對銀行人員詢問款項用途時，卻支吾其詞，行員懷疑田某可能是詐騙集團車手，立即通報警方，並順利將田某等4名詐騙集團逮捕到案，訊後，依詐欺等罪嫌移送法辦。

南投警方指出，該案發生於本月25日，詐騙集團成員落網後，警方依據匯款紀錄找到被害的林姓婦人，當下林婦仍不相信自己受騙，經警方苦口婆心勸說下，林婦才說出有位自稱檢察官的男子，指其帳戶淪為洗錢工具須凍結，若繳交監管費才可免牢獄之災，顯然又是假檢察官詐騙的老手法，才由家屬陪同至南投分局完成被害人筆錄，再至台灣銀行南投分行領回被騙的180萬元。

林婦家屬表示，這是被害人辛苦一輩子存下來的棺材本，對於巨款能失而復得，十分感謝警方及銀行行員的幫忙。

南投分局長潘金葉說，詐騙集團在招募新車手時，往往灌輸錯誤觀念，惟遭查獲並經法院判決有罪確定後，尚須承擔鉅額民事賠償責任，民眾切勿以身試法，貪圖小利而淪為詐欺車手，以免後悔莫及。

其次，若有醫院、檢察官、法官或是警方來電以證件遭冒用，涉及洗錢、綁架、擄車勒贖等案件，要凍結帳戶或監管銀行存款，並要求不得對外洩露等種種情形，民眾便要提高警覺，因為檢警不會在電話中製作筆錄，也不會要求民眾到超商接收傳票公文，更不會要求匯款、轉帳、監管帳戶，呼籲民眾尤其是上了年紀的長輩，若接到疑似詐騙電話，千萬不要緊張，切記「1聽2掛3查證」口訣，速撥打165反詐騙專線免於被騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法