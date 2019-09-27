安檢？詐騙？ 2女流竄竹山檢查瓦斯

2019-09-27 20:39

〔記者劉濱銓／南投報導〕詐騙手法推陳出新，甚至鎖定鄉下老人家下手！近日在臉書社團「竹山朋友聊天室」，傳出疑似有詐騙集團出沒，有2名女子在竹山各鄰里挨家挨戶拜訪，宣稱是要檢查瓦斯、換瓦斯頭，有民眾認為是詐騙，在臉書社團呼籲不要上當，對此，竹山警方也展開調查，但尚未接獲報案或受害通報，將持續追蹤此事。

竹山鎮民說，竹山部分鄉下地區，平日都是老年人在家，卻有疑似詐騙集團宣稱要檢查瓦斯、換瓦斯頭，到屋內安檢，但老人家比較不了解，或是疏於防備，就怕被有心人的話術引誘受騙，才會發現有疑似詐騙情況，趕緊向鄰里通報。

竹山警方說，昨天確實收到有民眾反映，有2名女子在竹山各地宣稱要進行瓦斯安檢，還要推銷相關器材，但民眾警覺性高，沒有接受推銷，尚不了解2女以何種方式推銷，或是推銷何種器材或價格等。

警方昨天、今天都派員到轄區查訪，尋找安檢瓦斯的2名女子，目前仍無所獲，由於民眾擔心安檢恐是詐騙，甚至是將便宜的器材以高價賣給民眾，因此特別提醒，如發現有誇大行銷，或提供不合格的瓦斯器材，應立即通報警方以便查處。

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