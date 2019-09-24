囤大量「毒咖啡」被控是藥頭 法院採信「是自用」判無罪

2019-09-24 23:33

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣舒姓男子被查獲新形態毒品「毒咖啡包」共89包，且內含3級毒品成分，被檢方懷疑是「藥頭」才會在家中藏有大量毒品，依意圖販賣而持有3級毒品罪起訴，但被告辯稱「大量採購有優惠、毒品都是自己用」，獲得法官採信，且查獲毒品純質淨重僅12.1公克，未達20公克觸法標準，判無罪，全案可上訴。

檢警調查，舒男今年3月12日凌晨，於新北市向余姓藥頭以3萬元代價，購入120包「毒咖啡包」，余見舒男大量採購，還大方贈送1包K他命。

但回到家中沒多久，當天下午4時警方就持搜索票找上門，在房內找到剩餘的毒咖啡包共89包以及1包未使用的K他命，咖啡包內成分檢驗後，均含有3級毒品甲基甲基卡西酮、甲苯基甲胺戊酮、硝甲西泮等成分。

檢警認為舒男購入大量毒咖啡包，與用毒者通常少量購入，以避免毒品受潮變質或被警方查獲的情況不符；舒男回家到被查獲這段時間，咖啡包就短少31包，懷疑舒男是「藥頭」，依意圖販賣而持有3級毒品罪，將舒男起訴。

但舒男偵審時喊冤，稱毒咖啡「一次購買有優惠」，他因為身上有多餘存款，才會一次買齊「省錢」，回家後僅自己用；至於短少的31包，因為回程途中就開始使用，但後來越用越沒感覺，才會把毒品當成藥粉，配水喝掉，1、2小時就喝了5包。

地院合議庭調查，毒咖啡包採鋁箔密封包裝，排除受潮變質可能，且依照舒自述用毒數量及頻率，當天買的120包，並非個人無法使用的數量，舒男說法被宜蘭地院合議庭採信。

合議庭認為，雖然舒男被查獲89包毒咖啡及1包Ｋ他命，但不足以證明舒有意對外販售，因扣案的毒咖啡包，3級毒品純質淨重僅12.1公克，未達觸法20公克標準，諭知舒男無罪，全案可上訴。

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