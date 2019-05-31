驚！新興毒品死亡案件 6年暴增10倍死百人

2019-05-31 14:28

〔記者吳政峰／台北報導〕郭女2016年參加W飯店的一場聚會，事後卻發現暴斃其中，驗屍報告顯示她體內有來路不明的多重毒品，引發政府重視新興毒品的嚴重性，法務部長蔡清祥31日參加與教育部合辦的「濫用藥物暨新興毒品防制研討會」特別指出，2011年因施用新興毒品而身亡者共有10人，到了2016年飆升到100人，因行政院嚴格執行「新世代反毒政策」，到了2017年才下降到45件，可見得如何防制已是刻不容緩的議題。

蔡清祥表示，致死案例中檢驗出的毒品種類也從2011年的平均1.9種，急劇上升到 4.6 種，最近的案例更有多達 10 餘種，看得出新興毒品的種類增加，年輕人混用致死的案件顯示氾濫情勢極為嚴峻。

蔡清祥強調，反毒是政府第一要務，法務部籌劃的毒品防制基金也在今年1月1日正式上路，補助政府與民間的反毒與戒毒工作，同時也持續透過《毒品危害防制條例》修法，加強新興毒品防制工作；另為加強新興毒品尿檢，提昇檢驗量能，自2018年起，法醫研究所更協助教育部辦理特定學生新興毒品尿檢，讓民間實驗室無法檢驗的新興毒品，透過法醫所高端的檢驗技術及專業人員，讓新興毒品無所遁形，透過及早發現，便於家屬、學校、輔導人員及早介入輔導，幫助學生免於受到毒害。

教育部部長潘文忠表示，教育部是反毒防制的關鍵的單位，因為學生一旦不小心染上毒品，對社會將造成危害，尤其對校園反毒部分，吸毒百害而無一利，全民應共同反毒，擴及校園的每一個班級、每一個學生、家長。今年也號召學生家長組成志工團隊共同反毒，透過跨部會合作進行反毒工作，共同守護孩子的未來。

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