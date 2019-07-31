恐怖！調查：混合毒品氾濫 讓吸毒者史上最高

2019-07-31 11:04

〔記者吳亮儀／台北報導〕近年毒咖啡包、毒飲料、毒零食和毒煙等混合式毒品氾濫，甚至造成許多年輕人吸食過量喪命；食品藥物管理署公布最新調查，若納入這類新興毒品，「濫用藥物調查」的終身盛行率將是史上最高。

食藥署每四年針對全國調查非法藥物使用狀況，以往最常見的使用藥物依序是安非他命、K他命、大麻、搖頭丸、海洛因等，不過在最新的調查顯示，包括毒咖啡包等「改裝型混合式毒品」的使用已經超過海洛因。

食藥署指出，如果只算「可辨識的毒品種類」的使用，2018年的盛行率約1.15%，但若加讓混合型毒品使用率，吸食盛行率就提高到1.46%，換算成人數大約是25萬8千人。

統計資料顯示，合成卡西酮是近年來成長最快的新興濫用毒品，卡西酮與安非他命的化學結構式相似，屬中樞神經興奮劑，能產生類似安非他命的效用，如精神亢奮、幻覺、心跳加速等症狀，過量使用時可能會引發高燒、胸痛、心搏過速、四肢麻木、肌肉僵硬、妄想，甚至誘發暴力行為。

食藥署指出，這些合成卡西酮在化學結構上與安非他命類似，這類藥物很少被單獨使用，多半與其它毒品或鎮靜安眠劑混用，有藥品交互作用的可能性，因此對健康的影響更大。

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