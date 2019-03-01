喝了10年「毒特」配方咖啡 他瞎掰舒緩胃食道逆流

2019-03-01 10:12

〔記者王捷／台南報導〕「喝咖啡、吃甜食又讓你胃食道逆流了嗎？」胃藥廣告讓許多民眾上口，不過一名愛喝毒品咖啡的顏姓男子，被抓到3包摻有安毒的「咖啡」時，不曉得是緊張還是亂掰，自稱他不用吃胃藥，靠有獨特配方的咖啡緩解胃食道逆流，警方一驗後果然發現這一味「毒特」配方有安非他命成分，訊後將他依毒品罪嫌移送法辦。

20多歲的顏男從事服務業，向警方供稱已經喝了10年毒咖啡，但是從來沒被發現。昨天凌晨3時許，他騎車準備返家時，發現後方有警車巡邏，可能心虛，連闖了3個紅燈，讓警員覺得有異上前將他攔下來盤查。

查過顏男的證件後，警員發現他有點恍神，且他的牛仔褲口袋鼓鼓的一包，懷疑顏男可能藏有毒品。在詢問顏男口袋裡是否有違禁品時，顏男相當緊張，最後把3包裝鮮豔的咖啡包從褲子裡掏出來。

雖然警員問顏男，咖啡裡面有什麼成分時，顏男不曉得是為了說謊，還是記錯廣告台詞，自稱這是獨特配方的咖啡，能紓解胃食道逆流。

這個說法讓警員覺得很好笑，將顏男帶回警所後，在警方初步檢驗顏男的咖啡包，發現裡面果真有獨特配方，驗出有安非他命成分，結果訊後將他依毒品罪嫌移送法辦。

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