警察秋節烤肉被檢舉 「神秘客」造訪來相挺

2019-09-14 20:47

〔記者劉慶侯／台北報導〕今天晚6時許，一位神秘嘉賓無預警「突襲」台北市警中山分局大直派出所，原來是內政部長徐國勇臨時造訪，因他昨天聞大直派出所舉辦中秋烤肉活動卻遭民眾檢舉，還要求懲處，所以特定抽空至派出所為全體同仁加油打氣。

徐國勇表示，所長為體恤休假及勤餘無法返鄉過節同仁，特別在中秋節當日舉辦烤肉活動並邀請家屬共度佳節，並無不當且為人情之常，希望派出所同仁勿因此事而影響士氣及個人情緒，繼續堅守工作崗位。

徐國勇在離去前，也與派出所同仁合影留念並致贈中秋禮盒，讓派出所員警因徐國勇的造訪感到驚喜之外，也多了一份溫暖。

台北市警察局是昨日晚間接到民眾檢舉，指說有中山分局大直派出所的員警，在停車場內烤肉，要求警方儘速派員到場了解，還指定要通知分局督察組人員懲處。

警方迫於無奈，只好調派警力前往了解，發現大直派出所的員警們，只是由備勤或休假人員，利用派出所旁自已的停車場，應個秋節佳景，在裡面烤肉當作晚餐，並無不當。

員警們對此都非常氣憤，認為檢舉人是故意找碴，根本無視他們無法休假返家，還得繼續留守的辛勞，而且只是烤個肉還得被人如此對待，無不忿忿不平，也食之無味，想說乾脆草草結束。

不過，有的員警們認為如此一來反而遂了檢舉者的心願，想讓警方敗興而歸，所以大家決定反其道而行，仍是繼續快樂的烤肉，至少得要「烤」過這個中秋美夜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法