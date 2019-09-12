台北市這18個戶外場地 中秋連假開放烤肉！

2019-09-12 19:48

〔記者陳璟民／台北報導〕明起3天中秋節連續假期，民眾若要在台北市戶外公共空間烤肉、野炊，須注意限於平日即開放的6處河濱公園指定區，及中秋節限時增加開放的12處河濱公園指定區，其餘市區公共空間都禁止，違者面臨台北市公園管理自治條例罰款1200至6000元。

市府工務局水利工程處主任秘書劉奕均說，民眾可上水利處網站，依序點選業務資訊、河濱公園、公告資訊，而至「河濱公園開放特別活動場地」查詢相關資訊，在此範圍外進行，經勸導制止仍不停止者，將予開罰，開放期間為連假前一天傍晚5點至連假結束日當晚12點。

至於地點，依水利處公告，平日就開放烤肉、野炊指定區為延平河濱公園延平宮前廣場、華中河濱公園華中橋下自行車道北側橋孔、道南河濱公園左岸捷運橋上游堤外停車場與自行車道間廣場及左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場、百齡右岸河濱公園百齡橋下廣場、成美左岸河濱公園彩虹橋上游320公尺處至橋下游130公尺間的親水步道、成美右岸河濱公園成美長壽橋至麥帥一橋間親水步道。

中秋節連續假期增加開放彩虹河濱公園麥帥二橋下、觀山河濱公園高速公路內湖橋下、美堤河濱公園大直橋下、大佳河濱公園大直橋下、圓山河濱公園中山橋上游溜冰場周邊、百齡左岸河濱公園百齡橋下廣場及洲美大橋下、道南河濱公園兩岸萬壽橋下、景美河濱公園北新橋下、福和河濱公園福和橋下、馬場町紀念公園馬場疏散門廣場前、華中河濱公園華中橋下閒置空間與下游側圓形廣場及光復橋下、雙溪河濱公園左岸福林橋、文昌橋下與右岸雨農橋下。

另，中秋節開放民眾燃放爆竹煙火地點有4處，新店溪福和河濱公園（福和橋上游約100公尺範圍內，不含橋下）、基隆河河雙21號河濱公園龍舟點睛場、淡水河福安河濱公園（不含人行道及木質地板區）與關渡水岸公園（不含自行車道、人行道及木質地板區）。

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