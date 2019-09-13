獨家》太傷感情！中秋節留守 警在自家停車場烤肉被檢舉...

2019-09-13 21:59

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局今日晚間接到民眾檢舉，指說有中山分局大直派出所的員警，在停車場內烤肉，要求警方儘速派員到場了解，還指定要通知分局督察組人員懲處。

警方迫於無奈，只好調派警力前往了解，發現大直派出所的員警們，只是由備勤或休假人員，利用派出所旁自已的停車場，應個秋節佳景，在裡面烤肉當作晚餐，並無不當。

不過，員警們對此都非常氣憤，認為檢舉人是故意找碴，根本無視他們無法休假返家，還得繼續留守的辛勞，而且只是烤個肉還得被人如此對待，無不忿忿不平，也食之無味，乾脆草草結束這攤烤肉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法