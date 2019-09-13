超壯觀！中壢萬人烤肉趴 中秋飄香大街小巷

2019-09-13 19:27

［記者許倬勛／桃園報導］萬人烤肉飄香！桃園中壢連續18年、封街舉辦的「中秋節聯歡烤肉活動」，今年擴大結合18處社區，吸引上萬居民參加，民眾邊「夯肉」邊閒話家常，儘管今年中秋月亮迷你，仍不減眾人的好心情。

去年起為響應環保，協會改用卡式爐烘烤，不再炭煙瀰漫、空氣清新許多，頗受民眾好評，今年同樣比照辦理。

協會事前申請中壢區公所旁的六和路、九和三街、九和五街等路段的路權，今天下午4點開始封閉街道，讓居民將桌椅、烤肉器具、食材等搬至定點，居民們分工擺桌備料，萬人「佔領」街道的景象相當壯觀，少了生火過程，早在下午5點多，SOGO商圈即肉香四溢。

協會理事長謝岩介說，中壢區的金華、新街、水尾與興南等里都位於市中心鬧區，建築多是集合式住宅，鄰里間的互動較少，為此發想烤肉活動，讓大家能齊聚一堂、聯絡感情，迄今已邁入第18年，從上百人至上萬人，成為每年地方盛事。

謝岩介說，烤肉採團體報名、以10人為單位，成本一千多元，扣除新都心生活文化協會、各社區管委會補助，一組只要自費約3百元，等於一人30元就可以吃到好料，非常划算。

去年底才搬到金華里的許姓夫妻說，他們是「北漂」青年，在桃園人生地不熟，能藉此機會多認識些朋友、一起在月光下大啖美食，實是很難得的體驗，不過少了「炭燻味」，食物吃起來總有點不夠味；同是首度參加的吳小姐說，萬人烤肉雖熱鬧，但往年的嗆人煙味令人困擾，每逢活動都不敢待在家，去年起改用卡式爐環保又省時，烘烤食材也降低罹癌風險，樂見新制度延續下去。

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