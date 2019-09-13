中秋烤肉不是因為烤肉醬廣告？ PTT神人調查揭原因

2019-09-13 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕今（13）日是中秋佳節，不少民眾忙糾團烤肉。究竟在中秋節烤肉的習俗是從何時開始的？不少人認為，是知名烤肉醬廣告引起的風潮。不過卻有鄉民抱著存疑態度，翻閱過去報導後，認為其實是「露營活動的興起」的關係；以及新竹烤肉風氣成為中秋節烤肉的濫觴。

每到中秋節，中秋節為何變成「烤肉節」的相關討論就會在網路上被重新提起。一般流行的回答是知名烤肉醬廣告引起中秋烤肉的風潮。不過有網友挖出PTT精華區，一篇經典考古文，以過往的報導內容探究烤肉習俗的由來。

該篇精華區貼文作者以論文形式探究中秋烤肉習俗由來。他寫道，起出烤肉應是賞月的餘興，且僅限在露營地區或風景區；1978年就有報導羅列20項賞月活動供民眾參考，其中3項與露營有關的活動都提到烤肉。由此可知，最初的中秋節烤肉應該與露營有關，「露營者無不烤肉」，而烤肉風氣應是從此時開始。

作者接著寫道，到1982年，有多家製作烤爐、烤肉器具的新竹工廠，因為外銷不景氣，改以大降價，薄利多銷的方式轉為內銷。當時有報導提到，當年中秋節時，新竹賞月、烤肉盛行，風景區到處烈火熊熊，不外出的人也在家門口或陽台架起烤爐。作者表示，至此已知中秋烤肉的風氣是從1982年開始。

此後，1986年才有「一家烤肉萬家香」的烤肉醬廣告問世，讓不少人誤以為中秋節烤肉是「廠商的陰謀」。文章作者也強調，中秋節烤肉的原因之一的確應該是廣告的帶動，不過他只是想澄清，在廣告盛行之前，早已有中秋烤肉的風氣了。

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