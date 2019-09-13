詐團又亂槍打鳥 這次換「阿嫂」來電騙錢險得逞

2019-09-13 17:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓婦人在家中接到詐團亂槍打鳥電話，誆稱是「阿嫂」商借16萬元急用，王婦不疑有他催促丈夫到銀行匯款，所幸去了2次都被機警行員擋下並報案，警方隨即陪同返家要求王婦找出電話簿中真正「阿嫂」的電話，果然親口證實並未借錢，及時保住積蓄。

台中市第三分局立德派出所前天接獲轄內銀行報案，疑有民眾遭詐騙，警員何誠晉、黃繼興趕往了解時，陳姓女行員向員警說，79歲的王老先生稍早才來過一次，因其受太太指示到銀行匯款，神情十分緊張，卻連要匯給誰都不清楚，行員立即告知這可能是詐騙。

沒想到才過1小時，老先生又再度出現要領16萬元，行員無可奈何之下，只好請警方到場關懷協助，警方隨即陪同老先生回家找太太了解詳情，沒想到一進到王家詐騙集團恰好來電，詢問是否已領到錢，警方便將電話接過來詢問對方姓名，對方卻跳針似的說自己是「阿嫂」，卻連自己及先生的名字都講不出來，當場遭警方戳破謊言，歹徒發現伎倆被拆穿才趕緊掛斷電話。

經了解，原來前一天下午詐騙集團便打家用電話給王太太，宣稱是在試電話，王太太一聽聲音與其「阿嫂」相似詢問確認，歹徒見王婦已上鉤，配合誆稱目前換新手機門號，更於隔日打來要向王婦借16萬元，王婦不疑有他便要先生去匯款，所幸去了2次都被行員阻擋下來。

警方要求王婦找出電話簿中真正「阿嫂」的電話，千萬不可以回撥歹徒給的電話，果然「阿嫂」親口證實並未向王婦借錢，王婦這才恍然大悟，回想之後才發現聲音確實有些不一樣，驚覺差點遭到詐騙，感謝警方百忙中還特地到家中確認，也感謝行員機警地阻止匯款阻詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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