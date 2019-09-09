女子誆長兄是宋楚瑜特助 騙到網友3萬元

2019-09-09 10:46

［記者楊政郡／台中報導］彭女誆稱在富南斯國際公司任職，長兄是宋楚瑜特助，在香港南洋銀行擔任副理，負責操作富南斯比特股期貨，如果由富南斯投資美國股票，獲利每月16％，半年就回本，羅姓女子沉浸在彭畫出來的大餅，交了3萬元給彭，彭女確實下個月匯4785元給羅，但之後就沒了，才發現妳貪她的「利」，她貪你的「本」，台中地檢署依詐欺罪起訴彭女。

起訴書指出，23歲彭女在2017年11月底透過交友軟體認識羅女，雙方見面後彭女滔滔不絕，誆稱她長兄是宋楚瑜特助，自18歲起擔任香港南洋銀行副理，負責操作富南斯比特股期貨，若羅女出資交給富南斯公司，來投資美國股票，每月獲利16％，半年就回本。

羅女被她畫的大餅迷得團團轉，同年12月10日羅女交3萬元給彭女，請她交給富南斯代為投資，彭女偽造一份富南斯公司的保證書給羅女收執。

彭女在2018年元月14日透過自動提款機轉帳4785元給羅女，用來取信及拖延羅女發現真相。

其實彭女不是富南斯職員，更沒有把錢交給富南斯公司，她只是借用他人帳戶轉了這筆4785元給羅，以此小「利」給羅女，能拖延羅女發現她已取走「本金」的真相，彭女的行為不是違反銀行的吸金行為，只是藉口用富南斯推出高獲利手法行騙，就是要騙被害人的本金，手法有所不同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法