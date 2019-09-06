「赤慶」法王涉炒股起訴 王永慶外甥女僅出借帳戶不起訴

2019-09-06 15:39

〔記者錢利忠／台北報導〕自稱藏傳佛教「五大教派」中的嘎檔派綠教法王「赤慶」，去年涉嫌和信徒炒作台硝（1724）等股票獲利上百萬元，包括台塑創辦人王永慶（已故）4妹王銀桂的女兒謝佳真等4名信徒都被波及而遭檢調傳喚；台北地檢署認定謝佳真等4名信徒只是出借帳戶，未涉及炒股，今將謝女等4人不起訴；認罪並繳回700多萬元不法所得的赤慶，則依違反證券交易法起訴。

20多年前，「赤慶」法王就曾持尼泊爾護照，以西藏黃教喇嘛身分來台，自稱赤珠仁波切，而後改稱「赤慶」法王，自創嘎檔派「綠教」，並曾到中國、新加坡等多國弘法。

檢調獲報，「赤慶」及多名信徒涉嫌自2014年10月至12月間，以相對成交等手法炒作台硝等股票，獲利上百萬元，去年6月發動搜索，包括謝佳真在內等多名信徒都被約談。

檢調調查，赤慶涉嫌於2016年間炒作統盟等多檔股票，炒作台硝獲利600多萬元，炒作統盟則獲利100多萬元，不法所得合計約700多萬元。去年6月檢調發動搜索，包括謝佳真、赤慶等人都被傳喚。

赤慶庭訊時承認是為了替基金會慈善事業籌款，才向信徒借用帳戶並經由網路下單炒股，他犯後自稱不了解法律並表示後悔，已繳回不法所得700多萬元；檢方認定赤慶涉嫌操縱股價，考量他認罪及繳回不法所得，建請法院減輕其刑。

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