78歲老婦搭計程車到東勢找兒子 害慘計程車司機

2019-09-03 13:57

〔記者歐素美／台中報導〕78歲陳姓老婦，從台中市東區搭計程車，準備到東勢區找兒子，結果只記得大廈名稱，計程車司機遍尋不著，只好向東勢派出所求助，因陳婦身上沒有證件 ，只記得自己姓名及南投舊家地址，警方抽絲剝繭，終於幫失智的陳婦找到家人，原來陳婦兒子早搬離東勢，陳婦目前與女兒住在太平。

陳姓婦人於2日上午6點多，在台中市東區自由路搭乘計程車，要求到東勢區東勢大廈，許姓計程車司機不疑有他，載著婦人到東勢區，卻遍尋不著東勢大廈，陳婦又說不出詳細地址，計程車繞了老半天，找不到地方，許姓司機才發現婦人疑有失智，乾脆直接將計程車開到東勢派出所求助。

東勢派出所值班警員黃薰靚接獲報案，立即詢問婦人身分，但婦人未攜帶任何證件，僅能說出自己的姓名及南投舊家地址，員警因此向原設籍地派出所詢問該地址有無其家屬聯絡電話，終於聯繫上陳婦孫女，並趕到東勢派出所，將婦人帶回，並付了950元車資給計程車司機。

陳婦孫女表示，陳婦目前與女兒住在太平，因有失智傾向，常趁家人不注意時離家要到東勢找兒子，但陳婦兒子早已搬離東勢，幸警方協助，才能帶陳婦返家。

東勢派出所所長陳奕文則呼籲民眾若家人失智，應在其衣褲明顯位置繡上名字及聯絡電話，以利聯繫家屬。

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