男助友虐殺仇人並棄屍 因為這理由逃過無期徒刑

2019-09-03 11:42

〔記者張文川／台北報導〕桃園市36歲男子許家瑋，3年前不滿22歲劉姓友人誣指他偷走價值200萬元的鑽表和現金，藉口買毒品為由將劉男約出，夥同25歲友人高庭江聯手以電擊棒、鋁棒痛毆凌虐劉男18小時致死，棄屍龍潭乳姑山區草叢。

許男去年已被判刑20年定讞；但高男逃逸被通緝到案，一審將他判處無期徒刑，高等法院二審考量他在汽車旅館時並未對劉男動手施虐，去年10月改判18年，最高法院今駁回上訴確定。

判決指出，許男不滿劉男誣陷他偷鑽表、現金，害他被失主撂人痛毆，2016年8月21日深夜夥同高男將劉男約出，押到山區及摩鐵持電擊棒、鋁棒凌虐18小時，劉男多次受不了而求救，兩人都不理會，直到住房時間到了，兩人將奄奄一息的劉男抬上小客車，半途劉男氣絕身亡，將他棄屍在龍潭乳姑山區，許男躲2天後自首，高男逃逸被通緝。

去年5月最高法院依殺人、妨害自由罪，判許男20年有期徒刑定讞；而高男通緝到案後，辯稱是許男要他幫忙看守劉男，允諾事後會給他酬勞。

桃園地院一審認定，高男有出手虐殺劉男，犯案後棄屍，任其身體遭蠹蟲啃食，惡性重大、嚴重危害治安，犯後後拒不到案，到案後狡辯，未向劉男家屬道歉尋求諒解，加上他於2006年因殺人案被判刑14年，2007年入獄，假釋後一年又犯此案，依共同殺人、剝奪行動自由、遺棄屍體等罪，判處高男無期徒刑、褫奪公權終身。

但二審去年10月認定，高男應構成私行拘禁罪，不是剝奪行動自由罪；且高男在汽車旅館內只是看管劉男，並未動手，雖有殺人的間接故意，但認為一審量刑過重，3罪合併改判18年徒刑。

案經上訴，最高法院今認為二審判決適切，未違誤法令，駁回上訴確定。

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