中庄土丘運動民眾多 桃市圳頂消防分隊訓練繩索救援

桃園市政府消防局圳頂分隊舉辦繩索救援訓練，盼提升消防隊員面對高低落差的複雜地形救援能力。（桃園市政府提供）

2024/05/09 11:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府消防局圳頂分隊昨（8日）、今（9日）連續2天舉辦繩索救援訓練，透過繩索設置、安全繫綁、繩索下降等操作技術的分享，盼提升消防隊員面對高低落差的複雜地形救援能力，圳頂分隊長岩南山說，運動風氣日盛，民眾若在郊山、步道跌倒受傷，消防隊員救援時，就可能必須運用繩索技術。

大溪區中庄土丘適合騎單車、慢跑或放風箏，近來已成喜好運動民眾的熱門去處，岩南山說，中庄土丘周邊地勢高低落差大，民眾運動時，若不慎跌倒受傷，對於消防隊員救援而言，是極大挑戰。為了培養消防隊員適時運用繩索救援的能力，分隊在中庄調整池的邊坡地舉辦為期2天的繩索救援訓練，分享繩索設置、安全繫綁和繩索下降等操作技術。

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訓練過程以民眾跌落邊坡受困待救的模擬狀況，讓消防隊員利用繩索垂降，接觸受傷民眾後，進行簡易包紮，再執行吊掛作業，將民眾救出，消防隊員們說，透過訓練，他們發現救援過程中，除了須有純熟的技術外，也應隨時注意待救民眾的安全與場地狀況的變化，及時調整救援方案、操作方式，對於消防隊員的團隊合作能力與身體、心理素質，都是考驗。

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