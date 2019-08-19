房東狂刺 安親班2師1童慘死

2019-08-19 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西南昌市16日上午驚傳2名女大生和1名男童遭房東持刀刺死，案發當天54歲的魏姓房東似乎因心情不好，找藉口將2名受害女子騙到自己住處，從背後拿刀將刺倒2人，再下樓攻擊2名男童後逃逸，18日才主動到警局自首。

綜合媒體報導，受害的2名女大生是就讀大三的同班同學，利用暑期在這間安親班擔任輔導老師，實習期間就住在安親班2樓；魏姓房東用「冰箱壞了」把2女騙到3樓，趁著2女看冰箱時從背後狂刺，令2人倒臥在血泊中無法動彈，隨後跑到1樓的安親班教室繼續「發洩」，不但刺死一名8歲男童，還把一名7歲男童打到昏迷。

據報導，遇害8歲男童的家長表示，當天下午收到其他家長的消息，怎料趕到現場後發現兒子居然被刺身亡，也表示自己曾向附近居民詢問案發狀況，才知道原來是附近有人看到安親班的20幾個孩童跑到外面，才發現意外發生，並協助報警。

警方趕到現場後，將4人送醫急救，但除了頭部受重擊的7歲男童轉至加護病房等待進一步觀察外，其餘3人皆不幸身亡。

其中一名受害女大生的家長表示，當天晚上10點接獲當地警方電話，在趕到現場後才發現女兒居然早就遇害身亡；她更補充，她女兒以前就在這家安親班工作過，所以完全沒有想到會發生這種事。

據當地警方表示，魏姓房東在16日主動投案自首，目前僅能確認他沒有前科，也沒有吸毒，疑似是因為與妻子爭吵，心情不好才會犯案，全案仍有待詳細調查。

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