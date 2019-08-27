有理說不清！關東煮沒買成就捅人一刀囚1年2月

2019-08-27 06:02

［記者楊政郡／台中報導］湯男到超商買關東煮與店員起爭執，走出店外後竟對和事佬廖某不滿，返回店裡拿了把美工刀，刺入廖某左腋下一刀，嗆聲「你不是很厲害」，店員報警後留在現場符合自首，台中地院法官捨棄殺人未遂罪，改依傷害罪判1年2月。

台中地院判決書指出，湯男今年3月31日凌晨2時許，到某超商買關東煮，與謝姓店員起衝突，正在店內喝酒的廖某起身出面勸架，事後湯、廖陸續離開超商，但湯卻在外等候，指責廖偏袒店員，兩人在門口就拉扯推擠，一旁有梁姓等民眾勸架拉開兩人。

湯某實在有理說不清，竟轉頭進超商，向謝姓店員要買小刀及刀片，謝一口回絕說沒有賣刀，湯竟自己取走一把美工刀，往收銀台丟了50元，衝出店外靠近廖某身邊，出奇不意就朝廖左腋下刺了一刀。

廖跌坐地面，湯還徒手毆打廖頭部數下，稍停歇，又出言怒罵三字經及「你不是很厲害」等語，見廖某在地上坐起來，又徒手毆打廖某上半身、頭部等部位，以腳踹踢下半身，接著又出言叨念嗆聲約10餘秒，此時謝姓店員已報警，警方趕到現場，湯當場坦承傷人，而廖送醫後手術、輸血等醫療，住院8天後才康復出院。

湯嫌坦承犯行，檢方依殺人未遂起訴。不過法官審理認為，湯某沒有刺殺要害，且僅刺一刀，且依傷口位置、線條形狀及方向，不像是自然施力一刀劃割出來，應是廖一時受痛轉身急欲擺脫攻擊而拉扯出長傷口，造成15公分長的傷口，從被告攻擊方式不像有殺人故意，法官變更法條改依傷害罪處刑。

法官認為被告坦承犯行，審酌僅因細故爭執，就持刀傷人，造成被害人嚴重傷勢，但迄今未與告訴人達成和解、或賠償，及符合自首要件，判處1年2月徒刑。

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