北市警突襲中山區條通小酒舖 美魔女闆娘販毒毒害同鄉

越南籍金姓婦人昔日艷照。（記者劉慶侯翻攝）

2024/04/30 10:41

〔記者劉慶侯／台北報導〕年輕時容貌艷麗的40歲越南籍金姓婦人，來台依親後在北市中山區的條通內經營小型卡拉OK店，專門提供毒品給上門的越籍老鄉們吸食，並招攬逃逸移工充當員工對外販售。台北市刑警大隊偵七隊逮獲這名美魔女毒婦，起獲毒品咖啡包110包及愷他命32包，訊後依法移送。

警方表示，外籍移工近年在台人數日益增多，因皆離鄉背井在台打拚，為解鄉愁，多會尋找特定據點共聚，一解思鄉之情，有時也慢慢形成不法勾當。

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北市刑事警察大隊偵七隊是接獲線報，指出有位「美魔女級別」的越籍婦人，在中山區開設卡拉OK店，專供越南籍顧客上門消費，對方並販售毒品，供男女客吸食飲酒歡唱，牟取暴利。

警方表示，由於對方年輕時外型亮麗，雖已年近中年，身材也略顯豐腴，但是吸引不少年輕男性移工慕名前來，也是許多越籍移工平日休間的場所。

警方調查，多年前嫁來台灣金女，在北市中山區的五條通內，盤下1家小型卡拉OK店經營，由於她美艷顏質，很快打出名號。她也招攬越南籍的女性在內兼職陪酒，吸納容留在台逃逸的越南籍男性移工充當員工。

偵七隊與轄管中山分局共組專案小組，逐步鎖定金女是透過特定上游毒販，購入含有卡西酮成分咖啡包、愷他命等毒品，再交由越籍男性逃逸移工在店內販售。

警方蒐證月餘，日前前往搜索掃蕩，當場於店內櫃檯查扣黑色包裝毒品咖啡包110包及愷他命32包，經檢驗後均含有第三級毒品「卡西酮」。全案詢後依毒品罪嫌條移送台北地方檢察署偵辦。

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美魔女級別的越南籍金姓婦人。（記者劉慶侯翻攝）

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