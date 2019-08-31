刑事局排除萬難跨海救回男童 承辦警直呼「證明我警政外交軟實力」

2019-08-31 14:32

〔記者邱俊福／台北報導〕我國外交處境艱困，刑事局國際科這次在兇嫌為伊拉克籍的背景下，動用國際刑警組織、台商等各種關係，排除萬難，跟沒有邦交的伊拉克「庫德自治區」准將國際刑警合作，順利拯救小孩，讓原本不抱希望的小孩母親，得以跟兒子團圓，承辦警員高興地說「證明我警政外交的軟實力」。

其實，近年來國際科跟中國、日本、韓國、菲律賓、泰國等許多國家，都密切合作打擊犯罪，也讓許多潛逃海外的國人，押返歸案。

去年間發生的加拿大籍男子Ryan因毒品糾紛慘遭殺害分屍案中，外籍兇嫌刺青師孫武生犯案後潛逃菲律賓，由於他具備美國、以色列雙重國籍，國際科尋求菲國協緝期間，發現他數次變更藏身處所，還企圖向以色列駐菲國單位尋求庇護，讓押返台受審面臨諸多考驗。

因此，國際科以鴨子划水方式，突破困境，除跟菲國警方合作逮人，也同時悄悄地透過A.I.T將他的美國護照註銷，使他在菲成為「無證件外僑」，依菲國移民法，驅逐出境方式，將孫武生送上飛台灣的班機，再由我執法人員押回台灣。

而這次從伊拉克境內要搶回被伊籍兇嫌帶走的被害人兒子，讓被害人母子團圓，更是煞費心思，可說偷、拐、騙全都用上，終說服親屬將小孩帶回庫德自治區，交還給母親蕭女，不負國人期待。

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