伊拉克女婿殺岳父母搶兒潛逃 警海外設多處陷阱終逮人

2019-08-31 13:38

〔記者邱俊福／台北報導〕伊拉克籍男子朱姆厄涉嫌在台殺害岳父母後搶兒跑回伊國，刑事局國際科為能將他繩之以法，並拯救小孩，重回母親懷抱，透過外交部、國際刑警組織、台商等多方管道，跟日本、伊拉克、伊拉克「庫德自治區」等多個國家設下陷阱，終將他繩之以法，並經多方溝通、建立窗口下，最後達成不可能的任務。

刑事局國際科在朱姆厄匆忙逃回伊拉克後，認為他原本居住日本教書，獲悉有許多離職程序尚未辦妥，便以此為由，暗暗策動朱姆厄能返回日本，同時透過跟日本警方溝通，倘若入境日本，可由妻子蕭女提出家暴控訴方式，留置朱姆厄，再依其意願原機遣返伊拉克，或者到台灣接受法律制裁，不過最主要目的是協助能讓蕭女帶回兒子。

隨後，國際科便分析他可能搭機前往國家的相關管道，包括伊拉克巴格達、伊拉克「庫德自治區」，隨即透過外交部、台商、國際刑警等多方管道請求協助，最後僅「庫德自治區」一名准將取得聯繫回應，在提供相關殺人資料後，向當地法院提出謀殺罪申請，獲法院核發逮捕令。

結果，朱姆厄選擇前往「庫德自治區」搭機時，落入圈套，遭當地警方在機場逮捕，兒子由親屬帶回伊拉克摩蘇爾，由於當地警方告知要將嫌犯引渡回伊拉克巴格達，而我方僅有獲得庫德自治區回應下，深怕引渡後要拯救小孩回台，更加困難。

因此立即透過當地警方跟親屬積極溝通，經一個月時間，親屬終願意將小孩交付給母親，並要求將小孩帶入庫德自治區，我方則帶著蕭女前往領兒返台。

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