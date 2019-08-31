男勒斃岳父母搶走1歲兒逃伊拉克 刑事局跨海救回男童

2019-08-31 13:06

〔記者邱俊福／台北報導〕旅居日本的台籍蕭姓女子遭伊拉克籍31歲丈夫Ali Hammad Jumaah（音譯：阿里．漢馬德．朱姆厄）家暴，憤而攜1歲多兒子返台，今年4月26日朱姆厄來台爭兒扶養權，卻在29日深夜跟同齡70歲的岳父母爭執後，將岳父母勒斃，連夜攜兒搭機返日，最後潛逃回伊拉克首都巴格達，刑事局國際科經發出通緝令跨國緝凶，上月17日終跟伊拉克庫德區自治區國際刑警建立窗口，由當地政府以謀殺罪嫌逮捕，近期將引渡回伊拉克巴格達審理。

至於被帶走的1歲小孩，在父親被逮時，暫時由當地親屬收容，國際科經多方周旋，說服當地親屬，終帶著蕭女前往順利帶回兒子，母子團圓，母子預計最快今天傍晚返國跟家人團聚。

在新北市經營便利商店的死者兒子蕭男，是在一天一夜找不到雙親下，5月1日一大早返回北市士林區住處查看，驚見父母陳屍屋內，1歲多小外甥失蹤；檢警獲報勘驗，蕭父衣著完整倒在一樓浴室，衣物纏繞脖子，蕭母脖子上有皮帶，陳屍二樓臥室，屋內異常凌亂，有遭人翻箱倒櫃找東西的痕跡。

檢警經緊急調閱路口監視器發覺，鎖定伊拉克籍女婿朱姆厄犯案，進一步查出朱姆厄在犯案後隔日清晨，便帶著兒子抵達桃園國際機場，臨時向長榮櫃台購買飛往日本最早班機機票，上午8時離境。

而警方偵查期間，朱姆厄一度因為兒子哭吵著要媽媽，逼不得已下突然LINE蕭姓妻子，並打開視訊，告知他和兒子都在巴格達。檢方隨後對朱姆厄發布出入境留置的境管通知，同時發布通緝，通緝時效直到2056年4月30日。

之後，刑事局國際科為能順利逮人，救回被害人兒子，透過國際刑警組織以及駐日等聯絡官，跟當地警方研究如何逮人。上月17日，原本計畫欲引誘朱姆厄返回日本，最後在朱姆厄攜兒經過庫德自治區艾比爾市機場準備搭機時，成功跟當地政府溝通，向當地法院以伊拉克謀殺罪提出申請，順利獲得法院核發逮捕令，協助在機場逮捕，他也坦承在台殺人。

由於1歲兒子先交由朱姆厄在當地的親屬扶養，國際科便透過積極溝通下，取得庫德自治區簽證，國際科人員便帶著蕭女前往伊拉克庫德區跟親屬溝通，順利將兒子帶返歸國，而當地政府將把朱姆厄將引渡回伊拉克巴格達，建議我方法務部透過外交部向當地法院持續提出引渡相關請求。

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