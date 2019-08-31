男勒斃岳父母搶走1歲兒逃伊拉克 刑事局跨海救回男童

〔記者邱俊福／台北報導〕旅居日本的台籍蕭姓女子遭伊拉克籍31歲丈夫Ali Hammad Jumaah（音譯：阿里．漢馬德．朱姆厄）家暴，憤而攜1歲多兒子返台，今年4月26日朱姆厄來台爭兒扶養權，卻在29日深夜跟同齡70歲的岳父母爭執後，將岳父母勒斃，連夜攜兒搭機返日，最後潛逃回伊拉克首都巴格達，刑事局國際科經發出通緝令跨國緝凶，上月17日終跟伊拉克庫德區自治區國際刑警建立窗口，由當地政府以謀殺罪嫌逮捕，近期將引渡回伊拉克巴格達審理。
至於被帶走的1歲小孩，在父親被逮時，暫時由當地親屬收容，國際科經多方周旋，說服當地親屬，終帶著蕭女前往順利帶回兒子，母子團圓，母子預計最快今天傍晚返國跟家人團聚。
在新北市經營便利商店的死者兒子蕭男，是在一天一夜找不到雙親下，5月1日一大早返回北市士林區住處查看，驚見父母陳屍屋內，1歲多小外甥失蹤；檢警獲報勘驗，蕭父衣著完整倒在一樓浴室，衣物纏繞脖子，蕭母脖子上有皮帶，陳屍二樓臥室，屋內異常凌亂，有遭人翻箱倒櫃找東西的痕跡。
檢警經緊急調閱路口監視器發覺，鎖定伊拉克籍女婿朱姆厄犯案，進一步查出朱姆厄在犯案後隔日清晨，便帶著兒子抵達桃園國際機場，臨時向長榮櫃台購買飛往日本最早班機機票，上午8時離境。
而警方偵查期間，朱姆厄一度因為兒子哭吵著要媽媽，逼不得已下突然LINE蕭姓妻子，並打開視訊，告知他和兒子都在巴格達。檢方隨後對朱姆厄發布出入境留置的境管通知，同時發布通緝，通緝時效直到2056年4月30日。
之後，刑事局國際科為能順利逮人，救回被害人兒子，透過國際刑警組織以及駐日等聯絡官，跟當地警方研究如何逮人。上月17日，原本計畫欲引誘朱姆厄返回日本，最後在朱姆厄攜兒經過庫德自治區艾比爾市機場準備搭機時，成功跟當地政府溝通，向當地法院以伊拉克謀殺罪提出申請，順利獲得法院核發逮捕令，協助在機場逮捕，他也坦承在台殺人。
由於1歲兒子先交由朱姆厄在當地的親屬扶養，國際科便透過積極溝通下，取得庫德自治區簽證，國際科人員便帶著蕭女前往伊拉克庫德區跟親屬溝通，順利將兒子帶返歸國，而當地政府將把朱姆厄將引渡回伊拉克巴格達，建議我方法務部透過外交部向當地法院持續提出引渡相關請求。
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伊拉克籍的男子朱姆厄涉嫌勒斃岳父母，搶走一歲多幼兒搭早班機離境。圖為去年4月27日朱姆厄和蕭姓妻子帶著新生的兒子在日本的公園曬太陽。（取自臉書）
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刑事局國際科長甘炎民跟伊拉克庫德自治區准將國際刑警視訊確認身分並洽談協助事宜。（刑事局提供）
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刑事局國際科隊長張瑋倫代表我方致贈給伊拉克庫德自治區警政高層准將KRZO感謝狀。（刑事局提供）