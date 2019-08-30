被逼當飯局妹性招待? 正妹直播主涉詐被警帶回調查

2019-08-30 18:20

〔記者鄭景議／台北報導〕在臉書擁有超過11萬粉絲的直播主「Elena 娜娜」，近日捲入詐騙風波；一名青年創業家Jack指出，他與娜娜要合作業配，娜娜卻用業績未達公司標準，公司要逼迫她去當飯局妹性招待客戶，引起Jack同情，預支業配費15萬讓她補業績，事後卻不聞不問，Jack一怒之下報警，娜娜27日被台北市警方帶回調查，依詐欺罪嫌偵辦。

據了解，32歲的娜娜本名陳品方，對外宣稱自己年僅27，在總公司於中國的直播平台「魔鏡直播」當直播主，臉書粉絲專頁有11萬粉絲，是直播界小有名氣的直播主，平時也接一些業配廣告為生，被害人Jack就是在找人幫忙業配時與她認識。

Jack向本報投訴，他出示通訊軟體截圖，表示娜娜告訴他，因為上個月的業績未達公司設定的150萬標準，被公司逼迫要去當飯局妹，而且要接受性招待，讓她苦惱萬分，甚至考慮要去賣卵子籌錢，語氣逼真，讓Jack動了惻隱之心，表示可以先預支業配廣告費給她，在今年7月26及30號，分兩次分別以櫃檯存款還有面交的方式，共給了娜娜新台幣15萬元整。

不料娜娜拿了錢後，不但沒有幫他做業配廣告，還從此在通訊軟體中已讀不回Jack，讓Jack越想越不對勁，懷疑自己遭到詐騙，於是創了另外一個假帳號，裝成其他人以類似的方式接近娜娜，令Jack震驚的是，娜娜竟又對他講出同一套說詞，只是這次要的錢更多，獅子大開口就說缺50萬才達標，其他說詞如複製貼上般一模一樣，讓Jack決定直接上警局報案，並在本月27日假意要與娜娜面交約她出來，實質直接會同警方，在東區某銀行前將娜娜當場逮捕。

Jack說，他兩次與娜娜交手，發現她手法熟練，而且來者不拒，隨意創的假帳號娜娜都出手，讓他懷疑恐怕還有其他受害者，因此決定勇敢出面，呼籲其他被害者也一同舉發。

與娜娜求證，娜娜用臉書回應，表示一切進入法律程序，與廠商間糾紛交給法院裁處，事後卻發臉書表示「鬼月忘記拜拜一堆鳥事欸」、「說過八百遍我奶沒有那麼大不要拿我照片做外送茶啦」，似乎想把Jack的指控歸類為照片遭人盜用。

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