看清楚這個人！ 小心「醫療蟑螂」就在你身邊

2019-08-20 16:09

〔記者溫于德／台北報導〕「醫療蟑螂」伍政山，曾向八仙塵爆傷者家屬兜售祖傳燙傷秘方被通緝，後又化名「林志聰」，騙走價值5萬元的刮刮樂2本，另假借投資靈骨塔再騙2萬元，上月初遭台北地檢署依詐欺罪嫌起訴；此外，伍也被查出在醫院向被害人兜售清肺特效藥，騙走5千元，另案遭士林地檢署起訴。

伍男自2014年起開始行騙，詐騙地點大多選擇在醫院，以販售醫療器材、特效藥等，騙病患家屬花錢購買；伍的犯行後來雖經媒體批露，仍不思悔改，在通緝期間持續詐騙，以至於北檢起訴他時，建請法官按刑法90條第1項規定，宣告令入勞動場所，強制工作。

細數伍男犯案紀錄，2015年6月間，伍男在彰化基督教醫院向八仙塵爆傷患家屬兜售「擦了不會留疤」的膏藥，騙走1萬元；伍後來接連犯下多件詐欺與竊盜案件卻未到案，遭多個法院即及地檢署發布通緝。

但伍男不怕，化名「林志聰」繼續行騙，去年11月11日下午1時許，騙走2本價值5萬元的刮刮樂，另向彩券行李姓店員謊稱：「友人有意轉賣靈骨塔」，邀李姓店員掏錢投資，收了2萬元後搞失蹤。

至於本案，伍男今年4月12日中午12時許，在北市陽明醫院急診室外吸菸區，向被害人謊稱自己是「林志聰」，且認識院內醫療人員，可出售清肺特效藥；被害人誤信後當場交付5千元，並相約當天下午2時30分交付藥物。

起訴指出，被害人等待空等多時並未連繫未果，才得知受騙，憤而提告。

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