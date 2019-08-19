拿走5千萬 僅200萬算詐欺 酒女削台商 和解免入獄

2019-08-19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中海派七店酷似藝人熊家婕的37歲方姓酒女，被吳姓台商以每月20萬元包養，吳男在她身上花了5000多萬元，包括買車、購屋、償還卡債等，方女卻在拿到最後一筆200萬元後失蹤，吳男怒告詐欺罪，台中地院認定方女僅詐得200萬元，其餘都是吳男自願「贈與」，判方女1年2月，台中高分院維持原判，並以雙方已和解，宣告緩刑3年，讓方女躲過牢獄之災。

判決書指出，67歲吳姓台商指控，他從2015年4月起，以每月20萬元包養方女，至2017年2月方女失蹤為止，方女以買車、買房、償還卡債等理由，向他詐得5000多萬元，不過，檢方僅認定方女詐財3次，騙得1402萬元。

判決書指出，2017年2月7日清晨3點許，方女透過LINE向吳男要200萬元，宣稱想開美甲店，當天吳男拿200萬元給方女，還載她回到租屋處，方女進入租屋處後卻失蹤失聯，電話不接、LINE不讀，吳男怒而提告。

台中地院審理時方女辯稱，這些錢都是吳男自願贈與，200萬元則是分手費，台中地院認為，僅有200萬元開美甲店，是方女使用騙術詐得，其餘是吳男「贈與」方女，依詐欺罪判方女1年2月。

上訴二審後，台中高分院見解與一審相似，認定方女用詐術一次，向吳男騙得200萬元，但考量雙方已和解，方女又無前科，雖維持原判決，但宣告緩刑3年，可以上訴。

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