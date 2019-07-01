「醫療蟑螂」曾騙八仙塵暴傷者買萬元膏藥 屢涉詐欺被訴

2019-07-01 11:56

〔記者錢利忠／台北報導〕有多項詐欺及竊盜前科的57歲「醫療蟑螂」伍政山，曾騙八仙塵爆傷者家屬，自稱是主治醫師的父親，兜售祖傳燒燙傷祕方而被依詐欺等罪通緝；惡性不改的他，後來化名「林志聰」，謊稱慈濟醫院主任醫師要辦歡送會，騙走價值5萬元的2本刮刮樂；另假借投資靈骨塔騙走彩券行店員2萬元；台北地檢署調查後依詐欺罪將他起訴。

起訴書指出，伍政山自2014年開始行騙，詐騙手法大多於醫院、急診室，以販賣醫療器材、特效藥等理由詐騙病患家屬，其犯行雖於2015、2016年間陸續被查獲並經媒體披露，但他不僅不思悔改，還在被通緝期間，持續以類似手法，慣性詐欺病患家屬及善良百姓為生，建請法官按刑法90條第1項規定，宣告令入勞動場所，強制工作。

2015年6月間，彰化基督教醫院發生八仙塵爆傷患的家屬，被不肖人士兜售燙傷藥膏詐騙案件，被害家屬誤信伍男話術，以為「擦了不會留疤」，向伍男購入25條來路不明的膏藥，被騙走1萬元；檢警根據監視器畫面後，於同年7月3日循線在台中榮民總醫院將他逮捕到案。

檢方調查，伍政山犯下多件詐欺及竊盜案件，因未到案而被多個法院及地檢署發布通緝，但他仍不知悔改，化名「林志聰」繼續行騙；去年11月11日下午1點多，他向彩券行業者謊稱慈濟醫院主任醫師要舉辦歡送會，打算購買2本刮刮樂當抽獎禮物，之後交貨時誆稱要將彩券拿去給醫師請款，收了價值5萬元的彩券即落跑。

另外，去年11月10日至11日，他向常光顧的彩券行李姓店員謊稱，指友人有意轉賣靈骨塔，邀約李姓店員掏錢投資，但李姓店員交給他2萬元投資款後，他就避不見面搞失聯，氣得李姓店員提告。

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