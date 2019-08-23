向正妹直播主斗內77萬求吃飯遭拒 男子企圖輕生被救回

韓國45歲男子向22歲的Afreeca TV正妹直播主양팡（Yang Pang，圖）斗內3000萬韓元（約新台幣77萬）的禮物後，想約她出來吃飯卻遭拒絕，難過得一度想不開。（圖擷自「양팡 YangPang」YouTube）

2019-08-23 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕母湯！韓國45歲男子向22歲的Afreeca TV正妹直播主양팡（Yang Pang）斗內（donate，捐贈）價值3000萬韓元（約新台幣77萬）的禮物後，想約她出來吃飯卻遭拒絕，萬念俱灰之下企圖輕生，幸好最後被救回。

據《韓國時報》報導，雖然粉絲經常捐贈禮物來支持直播主，但金額通常不會如此巨大，因此這位「乾爹」一出手隨即引起直播觀眾們的注意。作為回報，男子希望양팡和他一起吃飯，但양팡直說自己不會與粉絲私下見面。

「乾爹」遭受挫折後，22日發送訊息給記者，聲稱自己要去漢江一趟，並透露양팡通常會答應大手筆粉絲的要求，所以他才會想要兩人來吃個飯，怎知吃了個閉門羹。

「乾爹」說，他感受到的不是金錢損失的打擊，而是滿滿的背叛感和情感損失，他還傳送給記者一張相片，旁邊寫著「양팡沒有遵守諾言，把錢還給我。媽媽、妹妹，對不起...」。

收到男子訊息的媒體立刻通知警方，救援人員到場後從河裡救起男子，並將他送往醫院治療，由於沒有大礙很快就出院了。

양팡則透過Afreeca TV表示，她事後收到一封男子的KakaoTalk（韓國通訊APP）消息，當中透露他從高處掉下來但還活著。關於自己會答應粉絲的要求一事，양팡強調她只有在粉絲同意將用餐過程直播後才會赴約，若要私下會面她無法答應。

양팡說，如果男子願意，她願意退回對方送禮的費用，因為她不希望粉絲們放棄自己的生命來支持自己，當粉絲開心時她才會感到高興，並希望這種事情永遠不會再發生。양팡在YouTube上擁有200多萬的訂閱，影片主題通常是美食、美妝與跳舞等等。

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