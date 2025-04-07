週二雨勢緩和溫度再升 西部高溫上看30度日夜溫差大

週二東半部地區及恆春半島偶有局部短暫雨，西半部山區及北部地區亦有零星降雨機率。（資料照）

2025/04/07 21:31

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二（8日）東半部地區及恆春半島偶有局部短暫雨，西半部山區及北部地區亦有零星降雨機率；氣溫方面，西半部高溫來到27至30度，東半部為24至26度，感受溫暖微熱。

中央氣象署預報，週二環境吹東南風雨勢緩和，大多時間仍可見陽光，除東半部、恆春半島、西半部山區及北部地區有零星降雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；明日馬祖、金門及明晚起中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，請民眾多注意。

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溫度方面，週二預估溫度再上升一些，西半部高溫來到27至30度，東半部為24至26度，至於夜晚清晨低溫普遍為18至20度，感受仍稍涼；澎湖氣溫20至24度；金門氣溫17至25度；馬祖氣溫16至21度。

天氣風險公司指出，明天各地雲量偏多，雖然雲量增加，但降雨訊號不明顯，東部有局部短暫陣雨，西部大致為多雲或陰天，山區有零星局部短暫陣雨，越往南看到陽光透出的機會就越高，儘管暖空氣有略為增強的趨勢，但因雲量較增多，溫度不會升得太高，而日夜溫差變化仍然較大。

紫外線指數部分，花蓮縣、新竹市、新竹縣為「中量級」；其餘縣市均為「高量級」。

空氣品質方面，週二高壓迴流，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖、金門易有局部低雲或霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；竹苗及宜蘭空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

西半部高溫來到27至30度，東半部為24至26度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，花蓮縣、新竹市、新竹縣為「中量級」；其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週二花東空品區為「良好」等級；竹苗及宜蘭空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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