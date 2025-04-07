因應美國關稅 卓榮泰：880億元倘不足會評估增加

行政院長卓榮泰今（7）日邀集立法院朝野黨團於行政院會商，行政院發言人李慧芝表示，卓揆期盼朝野黨團共同支持行政院所提「9大面向、20項措施、總經費880億元」支持方案。（記者鍾麗華攝）

2025/04/07 21:20

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應美國關稅政策，行政院長卓榮泰今（7）日邀集立法院朝野黨團於行政院會商，行政院發言人李慧芝表示，卓揆期盼朝野黨團共同支持行政院所提「9大面向、20項措施、總經費880億元」支持方案，政府一定會依據受影響產業及民眾的實際需求提供相關協助，在880億元的預算額度內核實動支每一筆預算，倘後續仍有所不足，也會再評估增加預算的可能。

李慧芝表示，美國總統川普公布各國對等關稅稅率前，政府已進行總體產業及個別產業的衝擊影響評估分析及設算，惟考量32%稅率數字較為極端，必須進行總體調整，因此行政團隊未能於4月3日下午第一時間向大家報告。

請繼續往下閱讀...

李慧芝說，卓揆在翌（4）日「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會中，除向國人說明影響評估及因應措施外，並根據衝擊評估，準備總經費880億元的支持方案，其中包含貿易融資利息減碼、輸出保費優惠等支持措施的預算，期盼行政、立法兩院共同努力，儘速通過預算審查，透過短期救急，挺住國內產業。

李慧芝轉述，賴清德總統相當關心勞工朋友在此次美國關稅政策中所遭受之衝擊，因此勞動部在4日記者會中，特別提出「安定就業」方案，以行動力挺勞工度過難關。同時，卓揆也指示國發會提出中長期應對策略及方針，而後續如涉及修法及立法工作，也有賴立法院共同支持。

李慧芝指出，卓揆在會中提到，政府後續將以關稅與非關稅措施的談判，以及擴大採購、擴大投資為任務，並密切關注其他國家或地區從事低價傾銷及違規轉運等問題，適時採取合理管制措施，而目前最重要是希望降低關稅，朝有利台灣的方向發展，並形成台美新的合作關係。

李慧芝轉述，談判是一個動態過程，但政府會做好相對應的衝擊評估，並積極與朝野、產業及社會溝通討論，尋求共識。其中，針對非關稅貿易措施，以及擴大採購如達一定量額，可能涉及特別預算編列部分，都有賴國會給予支持。至於在野黨黨團提案要求卓揆赴立法院針對美國關稅因應措施進行專案報告一事，卓揆在會中也允諾，後續將尊重立法院朝野協商的結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法