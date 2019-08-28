和美、芳苑分局4警涉貪連環爆 基層︰讓我們繼續看下去

2019-08-28 09:48

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局接連爆發和美、芳苑警分局基層幹部、員警共4人分別涉及按摩院插乾股、六合彩賭博弊案，引發彰化警界震撼，其中和美分局員警涉貪案還因此讓警政高層震怒，大調動轄區8個分局資深警察人員，不料昨晚又爆發芳苑分局員警涉貪案，引發基層無奈稱「警察風紀跌谷底！」還議論紛紛「還有嗎？」、「讓我們繼續看下去！」警政高層再次震怒之外，恐還要傷腦筋「還能怎麼調？」

彰化縣警局和美分局6月底爆發2名員警涉貪案後，警局高層一口氣發布多達50人的部分分局組長、偵查隊長人事調動，緊接著又發布17名任職滿6年的刑事小隊長調動案，隨後又發布第3波任職滿6年的基層員警、巡佐大調動，總人數高達逾160人，此人事大地震，創彰化治安史上最大規模調動！

不料才過1個多月，芳苑警分局又爆發莊姓巡佐、王姓員警涉及六合彩賭博弊案，遭雲林縣檢調單位拘提到案，今天有彰化基層員警獲悉直呼：「怎麼又來了？」還有人說，上回已經大調動了，卻還是爆發員警涉貪案，「警察涉貪案連環爆，風紀跌到谷底，警政高層恐怕臉都綠了！」且是否還有「漏網之魚？」

彰化縣警局則發表聲明指出，若員警確實涉及不法，將予以嚴懲汰除。

不過地方風聲仍有諸多傳言，甚至有人質疑是否繼和美、芳苑分局之後，還有第3個分局會出事？對此議論紛紛，有基層就說：「讓我們繼續看下去！」

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