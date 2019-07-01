插乾股投資理容院 彰化又一員警羈押免職

2019-07-01 23:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕警紀又出「插」錯！彰化縣警局和美分局劉姓巡佐因涉嫌包庇色情按摩院及收受賄賂，於27日已遭羈押，彰化檢方深入追查發現，同分局金姓員警亦涉嫌插乾股收賄，檢方今晚訊後，認為他有湮滅、偽造、串共犯之虞，向彰化地方法院聲請羈押禁見，晚間9點10分裁准。

彰化警局立即發出聲明，對於金姓員警疑利用職務機會涉嫌洩密、包庇色情業者及收受賄賂等犯行已召開考績會，將依警察人員人事條例「公務人員考績法所定一次記二大過情事」，予以免職。

彰化檢方指出，追查員警貪瀆涉案時發現不只一人，同分局金姓員警亦涉嫌插乾股方式向理容院收賄，今（1）日上午由承辦檢察官莊佳瑋指揮彰化縣調查站及彰化地檢署專案組檢察事務官，前往該名員警住處及辦公室搜尋，並會同彰化縣警察局督察室調取相關資料。

檢方訊後認為金男涉及《刑法》第231條第2項公務員包庇他人犯圖利容留性交及猥褻、《刑法》第132條第1項公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密之消息、《貪污治罪條例》第7條、第4條第1項第5款之有調查職務之公務員違背職務收受賄賂等罪嫌，所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，向彰化地方法院聲請羈押禁見，聲押庭晚間9點10分開完裁准。

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