罕見！彰警50人大調動 又17名刑事小隊長突遭調職引反彈

2019-07-05 08:42

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局和美分局員警風紀案連環爆後，警局高層昨天發布多達50人的部分分局組長、偵查隊長人事調動，又傳出即將在今天發布17名任職滿6年的刑事小隊長調動案，由於警局高層事前保密到家，小隊長接獲調職通知時都相當錯愕，引爆強烈反彈，連動用民代關切也沒用，部分小隊長不滿指出，刑警大隊也有許多刑事小隊長任職滿6年，卻沒有任何人調職，且基層員警爆發警紀案「干我們小隊長何事？」由於名單據悉即將發布，17人將在8日到職，恐毫無挽救餘地。

和美警分局接連爆發員警按摩院插乾股案，令縣警局高層震怒，為避免員警風紀連環爆發，第一時間施展鐵腕50人大調動，其中以負責取締非法特種行業的警分局一組組長，凡任職超過3年以上「全部調動」，調動幅度為歷年罕見。這50人將於7月8日到職。

就在外界與警界基層以為調動僅止於此之際，卻又有分局的刑事小隊長突然接獲「7月8日就任新職」的通知，感到相當錯愕。這波異動為任職滿6年的刑事小隊長，人數共有17人，就有小隊長氣憤指出，基層警紀連環爆，跟刑事小隊長毫無關係，警局卻將他們調職，且名單中不見刑警大隊任職滿6年的刑事小隊長調動，警局高層若要調動就應「一視同仁」，不應有差別待遇。

由於這17人調動在即，有許多小隊長找上民代向縣警局高層關切，卻接連碰軟釘子，小隊長見找民代關心也沒用，且調動名單都已出爐，只能寄望下回「再調回來」。

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