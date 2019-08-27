獨家》彰警再爆重大違紀案！巡佐涉六合彩賭博遭拘提

2019-08-27 20:53

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局再爆重大員警違紀案！芳苑警分局1名莊姓巡佐涉及六合彩賭博弊案，今天遭雲林縣檢調兵分多路搜索後拘提到案，目前正進行偵訊中。這也是繼和美警分局爆發兩名員警涉貪遭偵辦後，彰化縣警局又一件重大警員涉貪遭偵辦。

據了解，這名莊姓巡佐是曾因負責偵辦雲林縣一起六合彩案件時，疑涉入六合彩相關弊案而遭檢舉，雲林縣檢方今天指揮雲林縣調查站人員到芳苑警分局兵分多路進行搜索後，將正在上班的莊姓巡佐當場拘提帶回雲林縣調站訊問。

彰化縣警局和美警分局今年6月底曾先後爆發兩名資深員警因涉及違法投資理容院或插乾股事件，被檢調單位搜索後帶回偵辦，因事證明確遭法院羈押，該案目前仍在偵辦中，和美警分局不僅整個人事大地震，彰化縣警局8個分局還因此大調動，就是為了杜絕弊案再次發生，沒想到時隔1個多月，又爆發芳苑警分局員警涉及六合彩弊案，恐讓縣警局高層更為頭痛。

據過去曾帶過這名莊姓員警的資深警界幹部指出，莊員平日喜愛喝酒，過去辦案就曾遊走在灰色地帶，為了績效會鋌而走險，因此為了避免出事，還曾不讓莊員辦專案，沒想到還是出事。該起芳苑警分局莊姓巡佐涉貪案，是否與六合彩業者勾串牟利，或向六合彩業者拿好處，目前正由雲林縣檢調單位漏夜偵辦中。

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