酒店女喝掛遭陌生軍人「撿屍」性侵 夜店員工爆很多人等獵物

2019-08-27 07:40

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南一家酒店擔任女服務生的小雪（化名），與在酒店消費的日籍客人續攤到安平區夜店，小雪喝到爛醉、坐在店前，竟遭1名路過的陌生吳姓軍人「撿屍」到摩鐵乘機性侵，事後小雪醒來，見遭陌生男性侵，她力求冷靜應對、蒐證，隔天到夜店哭求協助報警，恰巧吳男在夜店內，被警方查獲。二審依陸海空軍刑法軍人乘機性交罪判吳4年徒刑。

夜店店員證稱，該店營業時間的店內、店外，很多人是在店外面等獵物、等喝醉的女生。一語道破夜店驚人的縱情肉慾生態。

判決指出，2017年11月3日深夜11點許，小雪與到日式酒店消費的日籍會社社長客人「續攤」到安平區永華路的夜店玩樂，小雪在夜店內疑遭灌酒、喝了大量的酒，出現酒醉情形，直到夜店在凌晨5點許打烊時，小雪仍醉的不醒人事、坐在店門口前；小雪的日籍客人見其喝的爛醉，就把小雪留在夜店、逕自離去。

此時，1名當時現役的吳姓軍人騎機車經過夜店門口，見小雪醉坐在地，即停妥機車、走向小雪，並在夜店店員詢問時回稱「我是小雪的友人」，即呼叫計程車，在凌晨5點12分把小雪扶上計程車，一起坐車到南市東區的汽車旅館。

吳男攙扶小雪下車、進入摩鐵內的201號房間床上，吳利用女方酒醉意識不清之際，兩度對女方性侵得逞。直到同日近午11點半許，小雪醒來、赫見自己全身赤裸，且感到下體疼痛，身旁躺著陌生的吳男，詢問吳男才得知全案來龍去脈，暗中利用機會報警，將這名淫賊繩之以法，還可上訴。

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