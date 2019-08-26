疑向友討債被開槍警告 警鎖定2嫌

2019-08-26 17:10

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水今晨驚傳槍響，警方獲報趕抵現場調查，確認無人傷亡，並在民宅鐵捲門及停放在門口的車輛遭到波及，共發現5枚彈殼，32歲的黃姓被害人私下向警方表示前陣子要向友人討回20萬的債務，雙方引發口角，可能因此遭人開槍警告，警方調閱監視器後鎖定兩名涉案犯嫌，目前正積極將犯嫌緝捕到案。

據查證，黃姓被害人鎖定網路直播平台商機，半年前在淡水民權路承租一處透天厝一樓作為工作室，準備從淘寶網購買物品直播販售，但疑因租屋處位置不佳，黃男跟員工們仍在考量工作室位置，尚未正式經營，日前，黃男向友人索討多年前借出的20萬債務，但卻與對方發生口角，兩人因此結怨。

今晨1時許，黃男與員工在工作室處聊天討論，卻突然聽到數聲槍響，還有兩顆子彈穿透鐵捲門，黃男等人與鄰居外出查看，這才發現遭人開槍示警，但黃男等人卻因不明原因立刻離開現場，僅留下一名員工向警方釐清案情。

警方獲報趕抵，確認現場無人員傷亡，封鎖現場調查，發現黃男停放在門口的休旅車遭開兩槍，駕駛座及後座的車窗玻璃破碎，鐵捲門則遭開3槍，其中2槍穿透鐵捲門，警方共在現場查到5枚彈殼。

警方調閱監視器調查，發現2名犯嫌共騎一輛機車抵達黃男租屋處後，後座男子直接掏槍先朝鐵捲門開一槍後往前騎，再對著民宅、休旅車連開4槍，2人犯案後迅速逃逸，經過指認，確認開槍男子就是積欠黃男債務的友人。

警方目前以車追人，已經鎖定2名犯嫌身份，正積極緝捕到案中，目前全案朝槍砲等罪嫌偵辦。

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