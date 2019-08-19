買槍對付檢舉者 鋼架五金老闆毀前程

2019-08-19 10:46

［記者楊政郡／台中報導］台中市霧峰區某鋼架公司林姓負責人，不滿賴男多次檢舉他廠房違建，去年7月花12萬買了一把義大利制式貝瑞塔手槍，今年4月與湯姓友人半路發現賴男，刻意併行駕車後，在行進間湯持槍朝賴男開槍，子彈打破賴某駕駛座玻璃，打到左鎖骨旁，再貫穿賴右上臂，最後射進右側車門板內，林、湯兩人被依殺人未遂及槍砲條例起訴。

林男（50歲、羈押中）從2002年起在台中市霧峰區經營鋼架公司，從事五金批發、建材批發等，但廠房卻多次遭賴男檢舉違建，心生不滿，多次派人跟蹤賴，發現他經常到東勢區賭博，準備半路攔截下手。

今年4月6日林準備上述槍械，開車搭載友人湯男（49歲、羈押中）後，準備找賴男理論。當晚近10時在新社區中和街發現賴男駕車，林立即開車跟上，並刻意與其併行，且盡量靠近，湯在副駕駛座則拉滑套、拉下車窗，刻意叫他，等賴拉下車窗後朝賴射擊。

這顆子彈打到賴男左鎖骨，又射穿右上臂，最後射進右側車門板內，所幸沒有中要害。林隨即開車逃逸現場。

賴某一度停車向路人求援，但路人怕被波及不敢停車，賴自己忍痛開車前往中國附醫，表明受槍傷，醫院報警後兩天逮捕林，取出槍械，一週後在桃園機場逮捕湯男到案。

林到案辯稱他只叫湯對空鳴槍嚇嚇他，沒有要朝人射擊，檢方認為兩人是殺人罪共犯，所幸未造成死亡結果，兩人也共同違反槍砲條例，一併起訴。

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