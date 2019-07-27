拍「開槍」片諷台中治安 導演及臨演都GG了！

2019-07-27 11:34

〔記者許國楨／台中報導〕網路youtube日前瘋傳一段影片，一部重機在中投公路上不滿另輛自小客任意變換車道，騎士準備理論時遭對方朝天開槍掃射，明顯調侃台中治安引發熱議，警方漏夜找到拍片的影片製作公司負責人傳喚說明，他供稱是以kuso加反諷方式提醒用路人火氣不要這麼大，但警方認為此舉恐造成用路人恐慌，訊後仍依社秩法裁處。

這段影片長約1分鐘左右，一開始就是一部重機騎在路面，騎士說，今天要來帶大家騎一下這個中投公路，「你看吼！抓孤輪...抓不起來」、「中投快速道路，風景春光明媚」、「試一子我們這個車子可以多快」，接著只見前方一輛白色馬自達自小客突然變換車道，騎士高喊一聲「我要來執行自由秩序」就追上去，還伸出左手作勢要敲擊自小客後照鏡表達抗議。

「X你怎麼開車的啦！」當機重靠近自小客時，對方突然搖下車窗，副駕駛座女生亮出一把手槍，右後乘客座的男生則拿出一把衝鋒槍伸出窗外對天連開數槍，嚇得騎士馬上放慢速度不敢再追上前，此時畫面出現「當你想敲爆別人後照鏡卻忘了自己是住在台中」、「別的地方可以，台中千萬不行」等字樣後結束。

只是影片雖然玩笑意味濃厚，但明顯嘲諷台中是「慶記之都」引發熱議，台中市科偵隊接獲檢舉，追查比對上傳影片源自youtube確為公開影片，進一步根據影片中相關車號以車追人，昨漏夜找到拍片的影片製作剪緝公司陳姓負責人（30歲）到案說明時，他顯然還不知事情嚴重性，還反問警方「大家不是都這麼做嗎」。

陳男表示，因先前看到北部有重機騎士怒砸自小客後照鏡的新聞報導才觸發靈感，流傳影片確為其公司所拍攝並配置旁白，當天由他騎重機，其他3名公司員則擔任臨演開自小客，影片中所持槍枝為道具槍，無擊發動能，係加入特效及配音，用意係藉由kuso加反諷方式，提醒用路人不要過於衝動。

但警方認為，陳男拍片前未特別申請，片頭也未強調是模擬情境，且中投公路銜接台中與南投跨越兩縣市，是民眾相當倚重的交通要道，影片內容恐造成用路人及民眾恐慌引發不良效應，即便是拍宣傳或廣告片也不可取，因此依社會秩序維護法第 63條五款的「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」裁處，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

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