屁孩開槍把人打瞎 還PO子彈嗆「早晚讓你吃一粒」

2019-08-09 19:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕好囂張！17歲少年不滿林姓男子在廟會活動中對胞兄按喇叭、嗆聲「欲輸贏」，就拿叔叔的改造手槍到便利超商外找林男尋仇，對林男及其陳姓友人開了6槍，林、陳雖急救撿回一命，但陳男因此失明，少年投案後卻在偵審期間在IG放拿子彈照，嗆「早晚讓你吃一粒」，南投地院法官認為他目無法紀，以殺人未遂罪名判處有期徒刑6年。

犯案時未滿17歲的林姓少年，家族多名親友都以凶殘見稱，而他在這個環境長大，個性衝動，曾因傷害案被法院裁定保護管束。

去年7月30日晚間，林姓少年因林姓男子在廟會活動中朝他的哥哥按喇叭，還嗆聲「欲輸贏」，決定要為兄長報仇，先到某宫廟旁草堆找出叔叔的改造手槍，當晚在竹山的便利超商看到林男與朋友在店內聊天，於是請張姓少年騎他已拔下車牌的機車載他到超商，他對林男嗆聲「欲輸贏，來啊！」林男也回嗆，「來啊，不會過來哦！」

被激怒的林姓少年朝林男和其陳姓友人連轟6槍，林男腹部和大腿、小腿中彈，陳姓友人頭部被擊中，兩人急救後挽回性命，但陳男因此失明。

林姓少男開槍隔日就向警方投案，但在偵查和法官審理期間，他肆無忌憚地在IG頻秀手拿大把現鈔、喝酒縱情夜生活的炫耀照片，還放了手持子彈自拍照，加註「別來試我，不然早晚飯後吃一粒」文字，另也曾貼文「錢沒有…人命一條，要嘛來我跟你配！要嘛就乖一點別作怪！」

林姓少年以為自己未成年罪不重，犯案後對林男和無辜的陳男均無和解或賠償分文，南投地院少年法庭法官認為，林姓少年未能自省對被害人造成的痛苦及對社會治安造成的危害，根本「目無法紀」，近日以殺人未遂罪名，判處有期徒刑6年。

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